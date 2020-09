“Nos habían dicho que teníamos que esperar que Electricaribe revisara las redes eléctricas, porque según había algo mal y ya hoy (ayer) vinieron, así que ahora lo que estamos esperando y necesitando es que nos oficialicen el permiso para poder venir tranquilos a trabajar”, dijo Alfonso Reyes, vendedor en el Parque de Las Flores.

Los 35 floristas cerraron las puertas de sus negocios a mediados de marzo, debido a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno nacional, y desde ese instante, muchos comenzaron a pasar necesidades, pues el poco dinero que tenían ahorrado se les agotó.

“De verdad necesitamos abrir, no entendemos por qué nosotros aún no podemos hacerlo”, dijo Mariela Mercado, mientras que otros agregaban que, “pasó una fecha en que nos va muy bien a nosotros, Amor y Amistad, donde todos siempre regalan flores, y todos no pudimos abrir, pues temíamos que fuera peor”.

Según le contaron a El Universal, los pocos que se atrevieron a reabrir sus puertas el fin de semana pasado, tuvieron un buen día en ventas.

“A pesar de que la gente no sabía que estábamos aquí atendiendo, los que venían al Centro y nos veían, de inmediato compraban la rosa, el girasol, lo que teníamos”, comentó Carmen.

“Adelantan los protocolos”

Desde que se anunció el nuevo aislamiento, los vendedores se han estado reuniendo con la Gerencia de Espacio Público, para determinar qué día pueden abrir y qué protocolo de bioseguridad deberán tener.

“Con los vendedores del Parque de Las Flores ya se ha estado trabajando en los protocolos de bioseguridad para que pronto puedan abrir sus puertas al público, sin embargo, toca esperar que se solucione la inspección del cableado eléctrico en los módulos de trabajo”, indicaron desde Espacio Público, que incluso ya ha dispuesto unas vallas en el lugar para, cuando inicien las ventas, se tenga control de ingreso y salida, para evitar aglomeraciones.