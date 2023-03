“Ya no aguantamos, tenemos sed”; sector de La Boquilla lleva 36 horas sin agua

Habitantes de un sector de La Boquilla reportaron que no tienen el servicio de agua potable desde hace más de 36 horas. De acuerdo con el reporte, han realizado llamadas en reiteradas ocasiones para que les sea restablecido, pero no han obtenido una respuesta.

Glenda Vergara, líder del sector, contactó a El Universal para exponer su situación y la de sus vecinos, pues asegura que no es la primera vez que esto les ocurre a quienes residen en la carrera 2 de La Boquilla, diagonal a la cancha de microfútbol.

“Hace casi 37 horas que aquí en este sector de La Boquilla carecemos del servicio de agua. Cuando uno llama a pedir atención, siempre avisan que el daño es a nivel general, pero esta vez cuando llamamos nos pidieron los datos de la casa. Por eso creemos que no puede ser un daño general, porque no pedirían los datos de forma independiente. Creemos que podría tratarse de un problema en nuestro sector y es preocupante, porque cuando es así demoran más”, dijo Vergara. Lea también: ¡Por fin! Inauguran centro de salud en Barú

No es la primera vez

Vergara asegura que esto ha ocurrido varias veces, pero que son pocos los vecinos que llaman a reportarlo. “La gente los fines de semana se pone a beber y dejan que el problema siga. Se ha llamado con frecuencia a Aguas de Cartagena y la respuesta de ellos es que hay un daño, pero que no es general, y que no han podido repararlo. Otras veces se quedan callados y no dicen nada. Hay dos señoras que son muy groseras y le cierran el teléfono a uno, me imagino que ya estarán cansadas de tantas quejas”, indicó Glenda Vergara.