¿Y las indemnizaciones? Extrabajadoras de Baloto en Cartagena reclaman pagos

“Esta situación no solo la vivimos en Cartagena sino a nivel nacional, todas las compañeras están con las mismas necesidades. Hemos ido a la Oficina del Trabajo y otros organismos competentes pero no hemos logrado nada. Aquí Baloto duró aproximadamente 20 años y tenía trabajadoras muy antiguas, a las cuales les debe las indemnizaciones. Todas terminamos contrato el 30 de mayo”, señaló la afectada.

La vocera aseguró que la empresa les ha dado varios plazos para ponerse al día con sus obligaciones, pero las fechas han llegado y no les han cumplido.

La vocera aseguró que la empresa les ha dado varios plazos para ponerse al día con sus obligaciones, pero las fechas han llegado y no les han cumplido.

“La empresa se llama Ejerxa, ella era la que operaba como bolsa de empleo para Baloto y fue quien nos contrató. Después de mayo nos dijeron que el 24 de junio iban a pagarnos, después aplazaron para el 30 de julio y tampoco fue verdad. Ya estamos muy preocupadas porque tenemos familias que mantener, deudas, y no nos dan claridad de lo que está pasando, solo nos informaron que no tenían recursos y que los dineros venían del exterior, que tuviéramos fe porque era una empresa seria y que esperáramos. Sin embargo, ya agosto va metido y no nos han salido con nada, por eso hacemos esta queja pública, necesitamos el dinero de las liquidaciones”, finalizó Ospino.

(Lea: ¡Cayó el baloto! En esta región de Colombia está el feliz ganador)

Este medio se comunicó con el gerente de la empresa Ejerxa, quien sobre la petición de las extrabajadores respondió que sí se les va a cumplir con todo lo adeudado.

“Somos una empresa caracterizada y conocida por su seriedad, y ahora con honestidad les quiero decir que no se les va a perder nada. Tuvimos un impase de recursos, fue algo que se salió de nuestras manos, pero ya hay una salida muy positiva para todas. De hecho esta tarde tenemos programada una reunión en la que les informaremos todo lo relacionado con los pagos”, afirmó el gerente.