¿Y la mesa de fritos de 30 años? Quejas por recuperación del espacio público en el Centro

Y no solo ellos perdieron su puesto de venta de fritos, ya que otras nueve personas que se dedicaban a comercializar almuerzos también fueron retiradas de los bajos del Palito de Caucho. Allí instalaron una carpa y permanecen uniformados de la Policía Nacional que, además de garantizar la seguridad de la zona, evitan la llegada de los vendedores estacionarios.

“Seguimos vendiendo en los alrededores, en los callejones, nos toca salir a caminar porque ya no nos dejan estar en el Palito de Caucho. Nosotros teníamos allí muchos años y nos sacaron sin socializarnos nada. Simplemente llegaron, instalaron un comité de turismo y nos dijeron que no podíamos seguir allí. Ya perdimos toda la clientela, nos está yendo muy mal. Y a la señora de la mesa de fritos ni siquiera le tuvieron en cuenta que ella gozaba de confianza legítima y que cada año participa en el Festival del Frito. Nosotros tenemos niños pequeños, familias que mantener, no es justo que nos hayan sacado de esa forma. Siempre que hacen esos operativos hay alguna especie de compensación, de reubicación, pero con nosotros ni siquiera hubo una explicación”, aseguró Luis Enrique Batista, vendedor de almuerzos en el Centro.