¿Y ese extraño olor? Angustia en Lomita Arena tras 5 días de pudrición

Y no solo se perciben olores pútridos en Loma Arena sino en el vecino corregimiento de Pueblo Nuevo, específicamente en sectores como El Totumo o Zarabanda, donde también sufren con esta emergencia ambiental sin precedentes.

Según los denunciantes, a pesar de la gravedad, las autoridades municipales, incluyendo las secretarías de salud y riesgos, así como planeación, no han respondido adecuadamente hasta el momento.

La contaminación del agua ha generado no solo un riesgo en la salud respiratoria de niños y adultos mayores, sino que también ha paralizado las faenas de pesca, poniendo en riesgo la subsistencia de las comunidades que dependen directamente de esta actividad. Lea: Misterio por asesinato a bala de 2 jóvenes en Loma Arena: no hay capturas

“Los pescadores no han podido practicar sus faenas de pesca porque la ciénaga también está colmada de taruya y no les es fácil el acceso a los puntos de pesca. Y aparte los peces con estos olores y pudrición se han alejado y están adentro de los manglares, razón por la cual los pescadores no están haciendo capturas estos días y eso es grave porque ese es el sustento del 50% de las familias de este corregimiento”, señaló Manuel Medina, residente en Loma Arena.