William Dau no contempla nombrar un gerente para crisis del COVID-19

La propuesta hecha por Bruce Mac Master, presidente de la Andi, sobre la necesidad de nombrar un gerente para atender la crisis del COVID-19 en Cartagena promovió una reunión virtual entre representantes del sector empresarial, el gobernador de Bolívar, Vicente Blel y el alcalde William Dau.

En la reunión, el mandatario rindió un informe sobre el plan de acción que ejecuta en la ciudad para atender la pandemia en coordinación con la Gobernación de Bolívar.

El alcalde expuso que el encuentro posibilitó despejar temores que tenia el gremio ante los cuestionamientos hechos en los últimos días a la administración en torno al manejo de la crisis por la emergencia sanitaria del coronavirus.

“Ellos (empresarios) estaban bastante nerviosos porque no sabían todo lo que estaba pasando en Cartagena, todos los señalamientos que los malandrines han hecho en mi contra. Pero les hice una presentación, les conté en qué ando, los diferentes frentes que estoy manejando, lo que se ha hecho desde cada frente y lo que viene. Ellos quedaron satisfechos”, dijo Dau en dialogo con El Universal.

El mandatario fue enfático en que no contempla nombrar un gerente para la intención integral del COVID-19 toda vez que las decisiones que se tomen de aquí en adelante hacen parte de su responsabilidad y autonomía. “El gerente del coronavirus se llama Alcalde Mayor de Cartagena y tiene nombre propio y es William Dau. Yo no voy a permitir que nadie tome decisiones que afecten la vida de mi gente. En Cartagena yo no voy a dejar que nadie tome las decisiones que le corresponden al alcalde. Estoy manejando esto con suma cautela, con prudencia, con amor por la gente, poniendo la salud de mi gente por encima de cualquier cosa. Y a ellos les quedó claro que Cartagena está en buenas manos”, dijo.

Para Bruce Mac Master, la ciudad afronta una situación extraordinaria en medio de la emergencia social, económica y ecológica a raíz de la propagación del COVID- 19, razón que amerita la designación de un gerente para afrontar la crisis.

“El reto que tiene Cartagena es probablemente mayor al que tienen muchas otras ciudades de Colombia. Cartagena es una ciudad que depende de muy parte del sector turismo y del sector de la construcción. Tanto el sector turismo formal como el informal en este momento se encuentran completamente paralizados. La construcción en muy buena parte también”, expuso.

Las observaciones de la ANDI

Vivian Eljaiek, gerente general de la Andi seccional Bolívar, explicó que el sector empresarial logró conocer de manera detallada el trabajo articulado entre Gobernación de Bolívar y Alcaldía de Cartagena en aras de atender desde todos los frentes la pandemia.

La dirigente gremial destacó que durante el encuentro se analizaron las acciones dirigidas hacia cuatro componentes fundamentales: ayudas humanitarias, sistema de salud, seguridad y reactivación económica.

La dirigente gremial destacó que durante el encuentro se analizaron las acciones dirigidas hacia cuatro componentes fundamentales: ayudas humanitarias, sistema de salud, seguridad y reactivación económica. “En términos generales vemos que la Gobernación y la Alcaldía tienen un entendimiento frente al acuerdo de invertir en el Hospital Universitario para atender a pacientes con esta enfermedad. Lo han planeado, lo han acordado así, hay que obviamente acelerar esa inversión. Sabemos que ambos están acelerando los procesos, están corriendo para poder cumplir con las camas que se requieren para la Unidad de Cuidados Intensivos y los respiradores de manera que, desde el sector empresarial, estamos en la tarea de conseguir esos respiradores para ayudar a la Alcaldía”.