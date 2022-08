William Dau le responde a exalcaldes Pedrito Pereira y Yolanda Wong

Yo le quiero decir a la señora Yolanda Wong que primero consulte mejor, porque la Alcaldía de Cartagena, no tiene medidas preventivas que impiden la ejecución de 49 mil millones de pesos”,

Alcalde William Dau.

El alcalde explicó que el Distrito solo cuenta con 2 proyectos con medidas especiales de seguimiento, que son: la construcción de pavimento en concreto rígido de la vía Campaña (con $3.497.762.467 con medida preventiva) y la construcción de pavimento en concreto rígido para la mitigación de inundaciones en el Distrito, (con $377.657.060 con medida preventiva).

El burgomaestre agregó: “¿De dónde sacas tú, Yolanda Wong que tenemos una medida que no nos deja usar 49 mil millones? Porque si tus sumas 3.400 millones y 377 millones, de estas dos medidas especiales de seguimiento, no te dan ni 4 mil millones. Y para que sepas, estos proyectos están en proceso de contratación de las obras para su finalización, no nos hemos quedado viendo lejos como tu intentas hacerle creer a la gente”.

Sobre las asignaciones de recursos del Sistema General de Regalías, indicó que Cartagena ha contado con $90.707.809.373 entre 2021-2022, pero debido a que el recaudo fue menos, solo quedaron disponibles $63.560.466.548 en caja para proyectos.