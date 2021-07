Los Miércoles de Cine son un espacio abierto y gratuito que ofrece la oportunidad de descubrir producciones de todo el mundo, especialmente aquellas que no circulan en carteleras comerciales. Cada mes habrá un ciclo diferente, con una selección especial de películas para los asistentes.

Las películas

La programación iniciará con la proyección del documental “El escritor de un país sin librerías”, una exploración de la realidad de Guinea Ecuatorial a través de los libros de Juan Tomás Ávila, el escritor más traducido del país, quien tuvo que refugiarse en España tras denunciar el gobierno dictatorial de Teodoro Obiang.

Este ciclo de reapertura de los Miércoles de Cine continúa durante el mes de agosto con la presentación de cuatro películas más. Estas proyecciones se realizan en colaboración con la Muestra Itinerante de Cine Africano – MUICA, organizada por la Fundación Otro Sur, que tiene como objetivo promover el intercambio cultural entre América Latina y África.

Programación

| Miércoles 28 de julio, 6:30 p.m.

Documental: El escritor de un país sin librerías (2019)

Guinea Ecuatorial se independizó de España en 1968 y ahora se ha convertido en uno de los países más aislados de África. El escritor más traducido del país, Juan Tomás Ávila Laurel, tuvo que refugiarse en España por denunciar la dictadura de Teodoro Obiang, la más longeva del mundo. A través de sus libros descubrimos un rincón de África que vive aún bajo el impacto de dos siglos de dominación colonial.

| Miércoles 4 de agosto, 6:30 p.m.

Documental: Talking About Trees (2019)

Cuatro veteranos ex-cineastas sudaneses luchan por revivir el cine en Sudán después de décadas de dictadura, censura y burocracia. Su ‘Club de cine sudanés’ busca restablecer una antigua sala de cine y, a pesar de los obstáculos, nuevamente llamar la atención sobre la historia del cine en el país.

| Miércoles 11 de agosto, 6:30 p.m.

Ficción: The Mercy of the jungle (2018)

Narra la odisea de dos soldados que, al inicio de la segunda guerra del Congo, deben adentrarse en la selva y enfrentarse a sus propias crisis personales y al sinsentido de la guerra.

| Miércoles 18 de agosto, 6:30 p.m.

Ficción: La herida - Inxeba The Wound (2017)

Como cada año, Xolani, un obrero solitario, participa junto a otros hombres en un rito de iniciación tradicional para jóvenes que están en los últimos años de la adolescencia: serán circuncidados y preparados para la vida. Esta película es un drama que explora las costumbres y la sexualidad en una comunidad sudafricana.

| Miércoles 25 de agosto, 6:30 p.m.

Ficción: Morirás a los 20 (2019)

Poco después del nacimiento de Muzamil, el líder espiritual del pueblo predice que morirá a los 20 años. El padre de Muzamil no soporta la maldición y se va de casa mientras que Sakina se dedica a criar a su hijo como madre soltera y sobreprotectora, hasta que un día Muzamil llega a la edad de la profecía. La primera película de Sudán que se presenta para los premios Oscar.