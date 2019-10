Voto en blanco en Cartagena y Bolívar, ¿cómo interpretarlo?

¿Cuál es la lectura?

El voto en blanco y sus consecuencias políticas

“Yo le doy mucho valor al voto en blanco, por eso no creo que pueda interpretarse como un voto nulo, que no suma ni resta, que encierra indiferencia o desprecio por el sistema democrático. Todo lo contrario, es un mensaje a la clase política y a la comunidad en general que debe entenderse en toda su dimensión. Puede generar consecuencias jurídicas o políticas. Un ejemplo de consecuencias políticas es que debilitan la gobernabilidad del mandatario. Pues puede estar revestido de legalidad, pero no necesariamente de la legitimidad, ante los sectores políticos, sociales o empresariales, para sacar adelante su programa de gobierno. Es lo que comúnmente define la ciencia política como falta de gobernabilidad”, apunta Cárcamo.

Debe influir en los planes de desarrollo

Tarjetones no marcados, por miles

Otro de los resultados que impresionan es el de los tarjetones no marcados en Cartagena que fueron casi 40 mil votos, es decir fueron depositados pero sin ninguna marca. Aunque el ciudadano acudió a las urnas su voto no se ve representado porque es considerado como no marcado, y no representa nada. En Bolívar los tarjetones no marcados fueron terceros, con 178 mil votos.