El pasado 25 de marzo, algunos comerciantes del mercado de Bazurto hicieron pública la queja por las deficiencias en el servicio de agua potable. En ese momento, según ellos, tenían un par de semanas sin el suministro y eso les estaba causando repercusiones monetarias y dificultades para cumplir con las medidas de bioseguridad.

“Tenemos alrededor de 20 días sin el servicio, no sabemos si es un daño o alguna obstrucción, lo cierto es que el agua no sale por los grifos, no llega y los negocios están sufriendo las consecuencias”, aseguró en ese momento Francisco Arias, comerciante de Bazurto. La zona más golpeada era la de víveres y abarrotes.

(Lea: “Necesitamos que nos restablezcan el servicio de agua potable”).

Sin embargo, Aguas de Cartagena no escatimó esfuerzos para enmendar la emergencia y por ello, tras varias días interviniendo la zona, el problema fue resuelto.

“Luego de presentarse una emergencia sanitaria en el sector Acoviva generada por el poco flujo de agua potable, la Oficina Asesora de Mercados Públicos de la Secretaría General coordinó las labores para restablecer en el menor tiempo posible este importante servicio, a través de la empresa Aguas de Cartagena. Una vez identificado el problema, el día 23 de marzo se iniciaron los trabajos para localizar los daños en la infraestructura y, por consiguiente, el correcto funcionamiento de la prestación del servicio. Durante las labores se envió un equipo de rastreo de fugas, retomando las labores el día 24 de marzo, realizando excavaciones en algunas zonas con un trabajo intensivo de largas horas donde no fue posible encontrar el daño definitivo los primeros días”, explicó Alejandro Madero Casadiego, Asesor de Mercados Públicos de la Secretaría General.

(Lea: Así están los caballos cocheros del Centro Histórico según la UMATA).

Dado que las tuberías existentes en el mercado de Bazurto son muy antiguas, la empresa Aguas de Cartagena realizó nuevas excavaciones y efectuó cambios de elementos secundarios que se encontraban en un alto deterioro.

El domingo 28 de marzo continuaron las labores por parte de Aguas de Cartagena, con más de 12 jornadas de intervención desde que inició la emergencia, logrando restablecer el servicio para este importante sector del mercado de Bazurto.