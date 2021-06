Todo es por voluntad

Ruth Arroyabe, una de las líderes del movimiento, contó que tienen un proyecto llamado ‘Cartagena mi hogar’, que busca no solo actuar sino empoderar a la ciudadanía sobre el cuidado y el sentido de pertenencia que se debe tener con el Corralito de Piedras.

“La idea es que las personas quieran a Cartagena, la cuiden, que no arrojen basuras, que no se destruya la propiedad privada. Todos somos voluntarios, no recibimos ningún sueldo, esto lo hacemos porque amamos a Dios, amamos al prójimo y a esta ciudad”, expresó la joven.

(Lea: Alianza para limpiar el Parque Espíritu del Manglar).

Las reparaciones a los negocios rayados en las marchas se iniciaron hace una semana y el objetivo es continuar interviniendo no solo en el Centro sino en otros sectores de la ciudad donde se requiera.

Para ello se necesitan donaciones en pintura, brochas, rodillos y demás elementos esenciales para tal fin.

“Los propietarios están muy abiertos a nosotros, queremos seguir limpiando más negocios, sus paredes, sus rejas, y no solo recibimos donaciones sino que también aceptamos a las personas que quieran venir a pintar con nosotros o a limpiar las zonas verdes”, añadió Ruth.

Los interesados en apoyar la causa de este movimiento misionero, pueden contactarse a través de sus redes sociales, en las páginas Cartagena Mi Hogar o Jucum Cartagena.