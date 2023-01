¿Volando bajito? En La Esperanza dicen que un avión “voló” las tejas de una casa

De la alegría por recibir el Año Nuevo en paz y tranquilidad, a la incertidumbre por quedarse sin un techo para dormir el segundo día del 2023.

Así se encuentra desde el lunes en la tarde una numerosa familia en el barrio La Esperanza, tras el paso de un avión que iba a aterrizar en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez y que supuestamente pasó a baja altura por la zona. Esto habría provocado el desprendimiento de 12 láminas del techo de la vivienda.

“Eso fue un estruendo grande, por aquí pasan aviones a cada rato pero nunca había sucedido algo así. No sé si fue que el avión cruzó muy bajito o era muy pesado. Yo lo que hice fue correr a buscar a los pelaos para verificar que estuvieran bien. Se me volaron 12 láminas de eternit, hay dos sujetadas a los paragüitas (ganchos) y otras rotas que no se volaron. Tengo dos días sin techo, durmiendo a la intemperie”, le dijo a El Universal Shirly Barón, dueña de la vivienda damnificada.