Vivió sola en un pueblo abandonado: relatos del conflicto armado en Turbaco

“Yo estaba embarazada para esa época. Me acuerdo que estaba sentada en las piernas de mi papá y él me pidió que fuera a buscar a mi marido. Nos dijeron que se había emborrachado y no había comido desde la mañana. Yo me puse las chancletas, salí de la casa y dejé a mi papá con mi hermano Pedro. Ellos estaban en la sala y mi mamá dormía en un cuarto. Yo digo que mi papá presentía lo que iba a pasar, pues le cayó un desespero e insistencia para que me fuera”, me dijo Flor.

“Yo sentí como si me hubiesen inyectado anestesia, así lo puedo describir. Dejé de sentir el cuerpo”, me cuenta Flor, con los ojos encharcados, incapaz de mirarme.

Cuenta que todo fue progresivo. Al principio escuchaba en la emisora las historias del conflicto en zonas apartadas de Colombia. Luego se regó la voz, la gente murmuraba que los guerrilleros estaban cerca, que habían llegado a Bolívar. Cuenta que en un principio llegaron en son de paz, saludándolos con amabilidad. Luego les pedían favores pequeños, como que les dieran agua fría, leche o comida. Las cosas empeoraron y negarse a un favor era como firmar una sentencia de muerte.

“A mi compadre lo mataron con su hijo en toda la puerta de su casa. Primero le dispararon a Pedro, y después a él. Esa gente ya lo había amenazado, él era líder de la comunidad. En ese momento era delicado no darles la razón, si no estabas del lado de ellos, te masacraban. Esas dos muertes, de padre e hijo, nadie las olvida”, me contó Adita mientras restregaba la ropa.

Sus vecinos habían tratado de convencerla, pero ella se mantuvo firme en su posición, dijo que no se iba, que tendrían que sacarla muerta del corregimiento, indicando que no tenía qué perder. Adita era una mujer solitaria, sin pareja. Sus hijos ya estaban grandes y hacía mucho no la visitaban. Tomó la decisión de quedarse, sin importar las consecuencias. Muchos aún se preguntan cómo sobrevivió así durante tres años.

“Me mantuvo viva el silencio, me quedé callada, oraba día y noche. A veces pensaba que iban a entrar y me iban a matar, soñaba que me sacaban los ojos y me dejaban tirada en la carretera. Le pedí a Dios que hiciera su voluntad. Lo más difícil fue la comida: cuando se me acabó, tuve que meterme por una trocha y me iba a pie para Cañaveral. Allá pedía plata o comida de casa en casa. Con lo poco que conseguía me volvía a encerrar, y como era yo sola, trataba de rendir lo que tenía al máximo. Algunas veces solo comía yuca con mantequilla y me cepillaba los dientes con sal”.