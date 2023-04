Vivian Eljaiek: “Escoger bien en las próximas elecciones es crucial”

Estar internada en una clínica por dos años fue un trauma muy grande, yo vivía prácticamente encerrada en un cuarto, me llevaban los alimentos y las medicinas. El médico psiquiatra tratante me ajustó las pastillas para la depresión y la ansiedad. En estos momentos sigo tomando los medicamentos. Me encuentro bien de salud a nivel general. Desde el punto de vista emocional, debo trabajar para ir disminuyendo los medicamentos y eso lo debo hacer en un proceso con un psicólogo y un psiquiatra, que me vayan evaluando e ir ajustando. Lea: Las 2 principales razones de la Corte para dejar libre a Judith Pinedo

Su relación con Dios no era la mejor, pero en este camino, me dijeron que lo buscó. ¿Lo encontró?

SÍ. Mi relación con Dios no era cercana, muchas amigas me insistían en la importancia de buscarlo, de tener fe, de rezar con fervor y a diario. Eso hice, pensé que no me quitaba nada hacerlo y me di a la tarea de rezar a diario con fe. Me hacía sentir más tranquila y guardar una esperanza.

¿Algún mensaje para las personas que dudaron de su inocencia?

Desafortunadamente, hasta que no demuestres lo contrario, eres señalado como culpable y era de las cosas que más me frustraban, porque sabía de nuestra inocencia, y no poder hacer nada enseguida, sino esperar a que la Corte Suprema decidiera, era simplemente desesperante. Lea: ¿Por qué dejaron en libertad a la exalcaldesa Judith Pinedo?

La exalcaldesa Judith Pinedo aún no descarta participar en las próximas elecciones. ¿Estaría usted de acuerdo con que ella se lance nuevamente?

Creo que ella evaluará los pros y contras de una nueva candidatura para la Alcaldía de Cartagena y, si lo hace, estaré muy complacida: son muy pocas las personas que entienden de las necesidades de la ciudad y lo que hay que hacer para mejorarla.

Algunos portales de noticias empiezan a decir que gremios propondrían el nombre de Vivian Eljaiek en caso de que la ‘Mariamulata’ desista. ¿Le suena?

Definitivamente, no estaría disponible ni interesada en la política de la ciudad, así que una candidatura mía está completamente descartada.