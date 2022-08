Viruela del mono en Cartagena: así puede prevenir el contagio

Llegó la viruela del mono a la ciudad, así lo confirmó el Instituto Nacional de Salud (INS) al Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis).

“Se trata de un hombre de 37 años, residente en la ciudad de Cartagena y al cual se le estará haciendo el seguimiento necesario”, expresó la directora (e) del Dadis, Carmen Llamas. Lea aquí: Viruela del mono en Cartagena: ¿Cómo se transmite este virus?

¿Qué es la viruela del mono?

Es una infección que dura de a dos a tres semanas con lesiones en la piel similares a las de una varicela, los expertos han recomendado aislarse en caso de que se detecten sarpullidos. Lea aquí: ¡Atento! Estos son los síntomas de la viruela del mono

¿Los mejores consejos?

Mantener cubiertas las zonas afectadas con busos y guantes –en caso de ser en brazos y manos–. Una vez la persona enferma se quite sus prendas, lo ideal es lavarlas con buen detergente y agua tibia. Lo mismo debe hacerse con las superficies que tocó el contagiado y los utensilios de comida que utilizó.

Otras recomendaciones

No dejar de usar tapabocas, pues la viruela del mono no solo se transmite vía contacto, sino también por fluidos como la saliva. En ese orden de ideas, las autoridades también recomiendan el lavado de manos , ya que esa práctica es clave para no contraer la viruela que es de alarma mundial para la Organización Mundial de la Salud (OMS).