Villa Fanny quiere pavimento y medidores de energía para 2020

Para 2020, el mejor regalo de año nuevo que esperan los habitantes del barrio Villa Fanny es que la empresa Electricaribe le instale un contador independiente a cada familia.

Desde hace varios años reciben la electrificación por parte de la firma Energía Social, pero dicen estar ya cansados de tener que pagar facturas que oscilan entre los 200 mil y 2 millones de pesos, pero lo peor, según ellos, consiste en que no saben cuál es el concepto de esas cifras.

“No sabemos qué es lo que estamos pagando”, afirma Álvaro Guerrero Correa, el presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC), quien recuerda que, en un principio, a cada familia le tocaba pagar entre diez y quince mil pesos, “pero de un momento a otro las facturas se han disparado y no sabemos la razón”.

Sin embargo, la empresa de energía informa que, mucho antes de que llegara Energía Social, los moradores estaban acostumbrados a no pagar la electrificación, puesto que se trataba de un servicio pirata, de manera que ya instalado el servicio legal, mediante medidor comunitario, muchas familias siguieron acomodadas en la cultura del no pago, lo que ha generado una deuda de más de 300 millones de pesos.

Al respecto, Guerrero Correa rememora que la empresa lo invitó a su sede en Barranquilla, para establecer un convenio de pago, mediante el cual la deuda se redujo a 45 millones de pesos, “pero desde la fecha de ese convenio estamos bregando para que a cada familia se le ponga su contador individual y todavía no se ha podido”.

No obstante, los usuarios reconocen que en los últimos meses el servicio ha mejorado ostensiblemente, “porque ya no tenemos calles oscuras. Anteriormente no se podían prender un abanico y un televisor al mismo tiempo, porque uno de los dos se apagaba; o ninguno funcionaba. Ahora sí se puede. Pero de todas maneras, queremos los medidores individuales”.

También desean que se les solucione un problema en la Calle Los Profesores, “donde hay tres guayas casi en el suelo. Eso lo hemos comunicado a Electricaribe, pero no vienen a reinstalarlas. A lo mejor estarán esperando a que ocurra una desgracia”.

En la Calle San Marcos y en las manzanas G, H e I, también hay problemas con varios postes que ocupan predios de viviendas, además de que algunos son de madera y ya no prestan un buen servicio. “Esas dos inquietudes también se las hemos planteado a la empresa, con la idea de que reubique los postes invasores y nos cambien los de madera por unos de concreto”.

El barrio Villa Fanny consta de nueve calles con sus redes de alcantarillado, pero la única que está pavimentada es la principal, que normalmente está invadida de “estaciones” de mototaxis, único transporte en la zona.

El resto son los camiones proveedores de los establecimientos comerciales, ya que los taxistas se niegan a entrar al trazado de calles llenas de escombros, quebradas e irregulares, debido a que Villa Fanny fue levantado en las colinas de la zona suroccidental de Cartagena.

“Hace dos años --cuenta Guerrero-- presentamos un proyecto ante el Distrito para pavimentar siete calles. Esa propuesta se radicó en el Banco de Proyectos de la Secretaría de Infraestructura del Distrito y se consiguió el estudio de suelos. Se suponía que esos trabajos comenzarían este año, pero nunca se iniciaron. Ahora, esperamos que en 2020 se aprueben los presupuestos, para que comiencen los trabajos”.

Dentro de esos mismos trabajos, los líderes comunales quisieran aprovechar para que el Distrito compre varios lotes, donde la empresa privada se comprometa a construir, por lo menos, una cancha de microfútbol, para que, de esa manera, jóvenes aprovechen bien el tiempo libre y no tengan que trasladarse a los escenarios de los barrios vecinos, acción que casi siempre termina en discusiones y riñas.