Villa Fanny clama por la pavimentación de su calle principal

Además del expresidente de la JAC, otros integrantes de la comunidad se quejaron por las condiciones de algunas de las calles del barrio. Petrona Cantillo Iriarte, una mujer de 77 años, en este momento tiene un brazo inmovilizado tras una caída producida por la irregularidad del suelo de su calle.

Petrona explica que las caídas son comunes. Su esposo, de 83 años, también ha sufrido caídas. “Esto del brazo fue por una caída por la calle dañada. Hace cinco años también me había caído por la calle y quedé con un problema en el brazo. Mi esposo también se ha caído”, contó Cantillo Iriarte. Lea aquí: Colegios siguen atendiendo el llamado del EPA para mejorar entornos ambientales

Al mismo tiempo, Laureana Herazo Reyes, también residente de la zona, cuenta que los vehículos no ingresan a la calle por las condiciones y se ven obligados a caminar largos recorridos exponiéndose al riesgos de atraco. “Esta calle está sin arreglar. Cuando vengo del mercado, los carros no quieren entrar, me dejan lejos y me toca cargar los sacos en el hombro o pedir ayuda. También me he caído y yo tengo problemas en las rodillas”.