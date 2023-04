Viernes, pero no de retiro: ¿qué pasó con Goarbit en Cartagena?

Muchos cartageneros, motivados ante la promesa de la compañía internacional Goarbit, se emocionaron ante lo que parecía ser el negocio digital de los últimos tiempos. No obstante, todo lo bueno que se publicaba en redes sociales parece estar desvaneciéndose. Es aquí donde ha surgido la interrogante de muchos: ¿Qué pasó con Goarbit?

¿Y qué pasó con los "millonarios" de Goarbit, Turbo, Omega...? Ya no publican nada 🥴 pic.twitter.com/5VuokJyAOz

El Universal recibió el testimonio de Daiver Arellano, uno de los inversores de la plataforma, que en estos momento manifiesta estar preocupado por todo el dinero que invirtió y no ha podido sacar. “Desde noviembre del año pasado la gente ya no pudo retirar la plata como antes, es decir, la plata dejó de llegar los viernes. La promesa para este 2023 fue solucionar toda esa crisis que dejó la caída del Bitcoin, así que a la empresa se le ocurrió la idea de crear su propia moneda. La idea era que la gente pudiera comprar con esa criptomoneda que se llama “SKER”, y que después la volvieran dólares, para por último convertir ese dinero en pesos colombianos”, indicó.

Arellano cuenta que él, junto a sus amigos inversores esperaban cada quince días obtener buenas noticias. Sin embargo, hasta el pasado 10 de abril (que fue el lanzamiento de la moneda propia de la empresa) por fin tuvieron información, y no muy positiva. “Nos calló un balde de agua fría cuando nos dijeron las nuevas reglas del juego; la empresa se queda con un 40% de las ganancias, nosotros con un 60% y además de eso tenemos que comprar las monedas con un 10% para poder convertir la plata en pesos colombianos. Es un dinero que vemos en la pantalla, que según es de nosotros, pero que no nos lo están entregando. Nosotros le hemos reclamado a los líderes de aquí de Cartagena y no contestan, algunos se han ido para otras plataformas y nos han dejado tirados, con pérdidas millonarias”.