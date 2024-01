Video: Una orquesta de nueve soñadores que ven con el corazón

Y las ganas son tantas que vendiendo postres, galletas, yogures, rifas y todo lo que les es posible, a todas las personas posibles -incluida yo al término de esta entrevista-, han ido comprando sus propios instrumentos. No obstante, el camino es duro y por ello, con la esperanza de obtener más apoyo, en 2022 legalizaron la Fundación Luz de la Heroica.

Lo decía la célebre frase del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry en El Principito: “Lo esencial es invisible a los ojos”... Convencidos de ello y dispuestos a ser valorados por lo que son, y no por lo que a la mirada de algunos pueden parecer, un grupo de nueve personas con discapacidad visual está dispuesto a convertirse en una luz de referencia para Cartagena de Indias, Colombia y -por qué no- el mundo. Lea: La pareja de ciegos que palpó por primera vez la ecografía de su hijo

Sus oídos se agudizan, una voz guía cuenta “un, dos” , y sus manos y dedos empiezan a moverse al compás de un ritmo, a sincronizarse en el toque de diversos instrumentos; y sus sonrisas a asomarse genuinamente ante esa emoción que todos están sintiendo aunque no se estén viendo.

“Primero buscamos estudiar para después sensibilizar a la sociedad y romper con esos estigmas que tiene con nosotros. Sufrimos bastantes cosas, mucha gente cree que ni siquiera pensamos. Nosotros creemos que a partir del arte podemos ir abriendo esas mentes que lamentablemente no tienen acceso a cómo somos nosotros”, explicó Víctor Rojas, quien estudia piano y toca con varias orquestas. Lea: Diez consejos para interactuar con una persona con discapacidad visual

Óscar Pacheco, en los bongos y la campana, agregó: “Con la fundación queremos promover la formación musical como proyecto de vida. No solo entre personas con discapacidad visual, sino que con el tiempo todas las discapacidades interesadas puedan sumarse”.

Y agregó: “Nosotros necesitamos de forma urgente formadores para cada línea de instrumentos, formadores desde la parte técnica y la parte teórica, porque estamos en busca del dominio del instrumento para posteriormente producir algo que a la gente le guste y cumpla con nuestros objetivos, que no nos miren como “ay, los cieguitos, a ver qué es lo que hacen” . ¡No!, sino que podamos incluirnos todos, todos sin excepción alguna, en cualquier agrupación sin importar nuestra discapacidad, por eso necesitamos ese apoyo”. Lea: Salud visual, una de las más afectadas durante la pandemia

¿Cómo lo lograron? “Víctor tiene bastante conocimiento porque estudia piano en Bellas Artes y nos ayuda bastante. Edwin (timbal) también tiene bastante conocimiento y nos ayuda, nos dice, muchachos la base de la salsa son las congas, nos va indicando y estamos atentos al conteo, “un, dos, va”, y nos vamos acoplando. Para eso ensayamos los domingos, pero necesitamos de una escuela o profesor particular que nos guíe porque yo de pronto me pierdo, entro cruzado (risas), no caigo en la nota o puedo estar ejecutando mal el movimiento de las manos”, explicó Mauricio.