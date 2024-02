Video: Turista explota contra rapero en el Centro, debate en redes sociales

Los comentarios estaban divididos, desde quienes le daban la razón, hasta quienes defendían a los artistas urbanos, quienes no demoraron en responderle al alcalde. “Antes de juzgar, deben tener en cuenta la situación de nosotros. Nos ha tocado organizarnos sin apoyo; como no hay un control, hay otros raperos que entran a dañarnos la plaza, y somos incapaces de quejarnos a veces para evitar conflictos”, expresó Jhonatan Osorio, rapero del Centro Histórico a El Universal el pasado 1 de febrero. Lea también: Video: “Tenemos bocas que alimentar”, raperos le responden con canción a Dumek

Las reacciones no se hicieron esperar.

“Que grosería, yo soy guía de turistas en Mompox, donde a mí tampoco me gustaría que me trataran así. Buena suerte para ella, que vive de un buen sueldo y no vive del día a día, como nosotros”, “les dices no y van pa lante, te halagan con sus rimas para comprometerte y te siguen 2 o 3 cuadras. No romanticen esa forma de ganarse la vida”, “entiendo perfectamente que ellos quieren ganarse la vida, pero en algunas ocasiones hostigan demasiado”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.