Video: “Tenemos bocas que alimentar”, raperos le responden con canción a Dumek

Una vez más, el alcalde Dumek Turbay habló de su compromiso por recuperar el Centro Histórico durante su administración, esta vez en una entrevista con la emisora La Reina y una de las situaciones en las que más enfatizó fueron las intervenciones del Plan Titán 24. En medio de la conversación sobre el impacto positivo del turismo en la ciudad, el alcalde realizó una intervención en la que opinó sobre los artistas en general. Sin embargo, ahondó rápidamente en un detalle sobre los raperos, lo que desató debate en redes sociales. Lea también: 5 decisiones que ha tomado Dumek Turbay en su primer mes de gobierno “El turismo hay que cuidarlo. Yo hace poco fui a caminar al Centro, habían unos muchachos de La María, que bailan muy bien, no como el caso de los raperos, que tienen a los turistas aburridos con el ruido y el escándalo, los agreden y los obligan a escucharlos. Me dio una gran felicidad ver a esos jóvenes bailando, en medio de su rutina tienen la capacidad adquirir dólares, esto es algo que hay que respaldar, hay que apoyarlos. La ciudad debe unirse para que hayan más ingresos, que los hagamos sentir felices, no cualquier día llegan seis cruceros a una ciudad. A pesar de todo, a esta ciudad la aman y la quieren visitar”, expresó Turbay.

Las reacciones

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar: “La solución no es erradicar, ni mucho menos generalizar. Tengo amigos que viven de eso, pero hay unos 2 o 3 que si son groseros y atrevidos, que quieren montar su show de terror porque no les dan dinero suficiente. Pero la solución no es sacarlos, hay que educarlos. Nunca he visto un plan de mejoramiento cultural”, comentó vía Instagram el cantante Cartagenero Raymond Cespedes.

“Absolutamente de acuerdo. Se siente uno acosado y obligado a darles dinero para que paren, y son muchísimos. A mí me dan sensación de inseguridad y eso que soy de aquí, no me imagino a un turista...”, reaccionó la nutrióloga Jessica Espinosa. “Pienso que se pueden organizar como lo hicieron en la Comuna 13 de Medellín, los visitantes también vienen a conocer nuestra cultura, los bailarines y cantantes”, comentó la usuaria Luz Karime Ramos.

Los raperos le responden a Dumek