Los animales no nacen violentos, se hacen dependiendo de la crianza de su dueño. Me imaginado que él ha criado a esos dos pitbull a su manera, violenta, para atacar y para matar”.

Nora Caballero Martínez, dueña del perro asesinado.

“Ese pitbull cogió a mi perro por el cuello, ocasionándole instantáneamente la muerte porque es un salvaje. Mi perro dio un grito tan escalofriante que yo salí en toalla a ver qué le había pasado. Me estaba cambiando para salir a trabajar cuando escuché el grito y corrí desesperada. “¿Qué pasó?, ¿qué pasó?” , pregunté. “Mataron a Hachy” , me respondieron”, lamentó Nora.

“Yo era la de la toalla. El pitbull cogió a mi perro por el cuello y como se ve en el video, no lo soltó hasta que llegó el dueño. Mi cuñada que estaba de visita intentó separarlos con una bicicleta, de la impotencia de ver que no lo soltaba, pero él ya estaba muerto”, anotó Nora.

En busca de que el brutal ataque no quede impune acudió a las autoridades. “Lamentablemente en Mompox no hay una autoridad que se encargue de defender a los animales. Fuimos enseguida a la Policía y no le dio importancia. Nos respondieron que no cogieron al señor in fraganti, como que no pasa nada si un perro mata a otro perro. Que nos acercáramos a la Comisaría a colocar el denuncio, me acerqué y sentí que tampoco le dieron importancia”, dijo Nora.

Lo cierto es que la Inspección Central de Policía de Mompox emitió una boleta de citación personal contra el propietario de los caninos agresores, Álvaro Larios Mejía, para que comparezca ante este despacho el próximo 14 de marzo a las 3:00 p. m., con el propósito de atender una diligencia de carácter conciliatorio.

