Video: taxista arrolla a pasajera en Torices por inconformidad con el pago

“Gracias a Dios pude moverme y las llantas del carro no me pasaron por encima”, son las palabras de la joven de 19 años, que está en el Hospital Universitario del Caribe con varios golpes y raspones luego de lo que le sucedió.

“Le vio el billete grande y quiso quedarse con él, mi prima le insistió en que ese no era el precio, que le devolviera lo que corresponde, pero él solo decía que se bajara, que no le iba a dar más dinero”, cuenta la familiar. Y así lo reafirma la universitaria: “Me dijo que llamara a quien sea, que no me iba a dar el vuelto. En ese momento apaga el carro, se baja y comienza a gritar”.

Es ahí cuando el taxista decide irse a como dé lugar. Se sube al carro, forcejea con la joven, y acelera el vehículo sin importar que su pasajera estuviera sentada en la parte trasera, con la puerta abierta y una pierna afuera.