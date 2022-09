Video: Senador del Pacto Histórico protagoniza escándalo en Cartagena

Álex Flórez Hernández, senador del Pacto Histórico.

“Asesino, cuéntale a Colombia cómo mataste a los pelaos inocentes. Cuéntales”, le dice el exaltado senador a un policía, a lo que este le responde: “¿fui yo?, ¿le costa que fui yo?”, y Flórez contraataca: “La Fuerza de la que tú haces parte. Eres un asesino”.

La discusión no para allí. El policía le alega al congresista: “Entonces no diga que fui yo. Usted puede ser senador pero a mí me respeta”. Y Flórez no se queda callado, mientras un hombre intenta ingresarlo al hotel: “Eres un asesino... A mí no me importa lo que me hagas”.

Ante el cruce de palabras, la Policía informó que procedió a dejar el procedimiento registrado en material fílmico y aplicar la orden de comparendo, mediante lo establecido en la ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana) artículo 35 numeral 1, tipificado como un comportamiento contrario a la convivencia consistente en “Irrespetar a las autoridades de Policía”.

Adicionalmente se instauró denuncia penal por parte del personal uniformado por el delito de injuria y calumnia por el hecho presentado, según el artículo 220 y 221 del Código Penal.