Lea: “Venimos a traer diversión”: Looping Park tras polémica por ubicación

El 14 de octubre llegó el permiso y el parque abrió sus puertas para los cartageneros siendo recibido desde entonces con gran júbilo, a tal punto de que las entradas se terminan temprano y muchas personas se han quedado sin poder entrar por el cumplimiento de la norma de bioseguridad relacionada con el aforo, según lo que explicó el gerente. Sin embargo, hay una minoría que sigue inconforme con la ubicación del parque: algunos vecinos de Parque Residencial el Country.

Control de ruido

El Universal habló con Silvia Meza, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Parque Residencial El Country: “A mi como presidenta de Junta no me llegó ninguna solicitud de visto bueno. Realmente la afectación es directa con Parque del Country a las manzanas P,O, N y M. El 8 de octubre me dirigí a la Secretaría del Interior informando sobre la situación y el 12 de octubre emitimos el “aviso de no otorgamiento de visto bueno”. Los vecinos afectados me comentan que la iluminación y el ruido es demasiado y no les permite descansar”, expresó.

Luis Alvarino, uno de los afectados le dijo a este medio que su casa colinda con una montaña rusa y que esta había ocasionado mucho ruido, llegando a los 70 decibeles como se aprecia en el video a continuación: