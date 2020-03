[Video] Rescatan a pescador frente a La Tenaza

“Siempre me tomé mi poquito de agua”; expresó aliviado José Gabriel Girado, un pescador que fue rescatado en la mañana de este lunes tras el hundimiento de su embarcación frente a La Tenaza.

“Tengo más de 50 años pescando. Pero una ola me tomó por sorpresa y me reventó el bote contra las piedras. Siempre me tomé un poquito de agua. Me siento un poco débil. No pude resistir la marea quizá por mi edad”, contó el hombre a El Universal.

El hombre de 70 años fue visto por sus compañeros y gracias a los llamados de auxilio logró ser rescatado sano y salvo.

Al lugar también llegó una unidad del Cuerpo de Bomberos quien invitó a los pescadores de este sector tomar medidas de seguridad para evitar estas situaciones.