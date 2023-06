Video: Recomendaciones del DATT para poder renovar su licencia más rápido

A pesar de que en Cartagena se han hecho esfuerzos y campañas para incentivar a los conductores a realizar los trámites, aún es muy baja la afluencia de personas en los sitios autorizados. No obstante, los ciudadanos expresaron algunos inconvenientes por los cuales se les ha complicado el proceso. “Muchos no hemos podido conseguir un cupo para hacer el examen medico, requisito previo para ir al Tránsito a sacar el nuevo plástico, la licencia renovada. Hay que revisar qué está pasando con las IPS y la disponibilidad que tienen, el cuello de botella está en estas”, expresó el ciudadano Wilson Alfredo Tarra a El Universal.

¿Qué va a pasar con quienes no hagan la renovación antes de que se venza el plazo?

“Las personas que no tengan renovadas sus licencias después del 20 de junio serían sancionadas con una multa tipo B02 (8 salarios mínimos diarios legales vigentes) y el vehículo les será inmovilizado. No obstante, eso no quiere decir que no puedan realizar el trámite, este sigue vigente, lo que no podrán hacer es sacar el vehículo automotor”. Lea también: ¡Ponte pilas! Casi se acaba el plazo para renovar las licencias de conducción