Video: Quejas por grúa que carga otra grúa y un vehículo en la Pedro de Heredia

"Es un peligro, Dios no lo quiera se suelta una cuerda de esas y la tragedia es grande, y ni hablar de cómo esto impacta en la movilidad. Por la carga tan pesada que llevan, se movilizan con dificultad y obstaculizan en paso en las vías", expresó Elder Alfonso Caro, conductor de un vehículo particular.

¿Qué dice el DATT?

El Universal contactó al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) para obtener información sobre lo ocurrido. Indicaron lo siguiente: “es importante aclarar que la grúa que aparece en el video no es grúa al servicio del Datt. También es importante precisar que si la capacidad de carga de la grúa lo permite, no hay inconveniente en transportar esos vehículos , siempre y cuando estén asegurados (amarrados) y no sobrepase la altura límite que es 4 metros con 50.