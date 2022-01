La temporada de vacaciones continúa en Cartagena y las fiestas no se detienen, algunas incluso no se acaban ni con el amanecer, tal es el caso de una fiesta en una casa en Castillogrande, donde la fiesta no tiene hora, sea de día o de noche.

En la calle 5 entre 8 y 9, los vecinos reportan música alta desde las 7 de la mañana de este sábado 8 de enero. “Tienen música en su patio a un volumen muy alto. Encendieron la música hoy (sábado) a las 7 de la mañana y la música no ha parado y así ha pasado desde el miércoles”, denuncia un residente del sector.

Según lo que cuentan los vecinos, la música empezó el miércoles, pero el jueves, viernes y hoy sábado han repetido al fiesta y han vuelto a subir el volumen.

“Desde la calle no se escucha tanto, pero ya hemos llamado a la policía, colocaron comparendo pero la música sigue y no sabemos qué hacer”, reporta uno de los vecinos, quien en este momento se encuentra en aislamiento por COVID-19.

La música alta está perturbando la tranquilidad de los habitantes de la zona y ni los comparendos son suficientes para controlar la situación, puesto que bajan el volumen por un rato pero después vuelven a subirlo.



“En esta oportunidad la policía ha venido varias veces, pero esto es algo que nos tiene cansados. Esto es un tema que viene desde hace muchos años, Esta casa está sobre el mar, antes vivía una familia y ahora creo que está incluida en un proyecto de construcción que no se dio. Esta casa al parecer la alquilan o la prestan, no tenemos la certeza, pero regularmente hacen fiestas con una música muy alta. La policía responde, desde el miércoles a plena luz del día han puesto comparendos, pero le bajan a la música un rato y le vuelven a subir”, contó el residente a El Universal.

Inspección policial

El Capitán de la Policía Metropolitana de Cartagena, Francisco Geney, contó a este medio que se realizó una nueva visita al interior de la vivienda, que se encuentra en alquiler por unos 12 turistas provenientes de Medellín. Según Geney, los turistas vinieron a Cartagena para el festival de música electrónica Buena Vida Beach.

El Capitán reportó que tenían un parlante junto con una consola de Dj en la zona de la piscina y que se procedió a guardar el parlante al interior de la casa para evitar que la música afecte a los vecinos.

Pese a la visita de la policía, los vecinos reportaron que cerca de las 5 de la tarde, la música alta seguía, por lo que nuevamente solicitaron la presencia policial en la zona, dado que reportan que en cuanto las autoridades abandonan en lugar, la música vuelve a sonar muy fuerte.