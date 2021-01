Se han hecho populares en las redes sociales unas imágenes en las que se ve al alcalde de Cartagena, William Dau, respondiendo algunas preguntas a los medios de comunicación, y a la pregunta de un colega de Noticas 1, en la que le consultaba su opinión sobre el proceso revocatorio que se ha iniciado en su contra en la ciudad, el mandatario, con el estilo que lo caracteriza, se retiró el tapabocas y soltó una sonora carcajada.

En una entrevista realizada por El Universal el pasado 8 de enero, el alcalde Dau manifestó que la revocatoria “es puro pataleo de los huérfanos del poder” y que realmente le tiene sin cuidado el proceso.

“Todo el mundo sabe que eso no va, el pueblo cartagenero quiere a su alcalde, el pueblo cartagenero despertó, se pellizcó y sacó a los malandrines del poder y ellos son huérfanos del poder. Finalmente, Cartagena tiene un alcalde que vive de su sueldo, que no vino a robar sino a trabajar, a poner la cara y el pecho por el ciudadano del común, por aquellos que jamás han tenido a alguien que ponga la cara y el pecho por ellos y por eso han sido los más abusados. El pueblo cartagenero no va a dejar que me tumben”, expresó el mandatario.