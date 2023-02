Video: ¡Qué peligro! Habitantes de La María, en riesgo por una piedra gigante

Ofelia Rebollo

Los habitantes manifiestan estar agotados, pues aseguran que ya han tocado diferentes puertas y no han tenido respuestas positivas. “Yo he ido a todas partes, he ido a Prevención de Riesgos y Desastres. Unas muchachas vinieron acá y no han venido más. Después pasamos la solicitud en Infraestructura y nada, voy todas las semanas y no he conseguido nada. Ambos se tiran la pelota, el uno dice que eso le compete al otro. La vez que yo fui entregué el expediente y se quedaron con él, ya ellos conocen este caso”, instó.