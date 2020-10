Con autorización

La Policía Metropolitana de Cartagena informó a El Universal que la caravana contó con el permiso por parte de la Alcaldía.

Por su parte, el secretario del Interior, David Múnera, sostuvo que la autorización de este evento ya había sido dado hace más de un mes, no obstante se le dio a los participantes ciertas recomendaciones, como no hacer paradas prolongadas y no repartir dulces.

Restricciones para Halloween

Desde las 7 de la noche de hoy rigen en las ciudad las restricciones que el alcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, estableció mediante el Decreto 1370 del 28 de octubre de 2020 para este puente festivo. (Lea aquí: Toque de queda para menores este puente festivo de Halloween)

Entre las prohibiciones se encuentra la circulación de menores de 18 años, el uso de picó, amplificadores de sonidos o la realización de cualquier tipo de espectáculos públicos o eventos privados, que generen alteraciones a la tranquilidad y convivencia ciudadana; y reuniones sociales en salones de conjuntos cerrados, sitios públicos y centros comerciales.