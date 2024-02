Video: Así se vive el nuevo recorrido de Transcaribe hasta la Zona Norte

Esta madrugada comenzó a rodar la nueva ruta de Transcaribe: la C017 Bodeguita – Zona Norte. Esta nueva ruta operará de 5:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 7:00 p.m., teniendo como punto de partida el paradero del Parque de La Marina.

“Pensábamos que era una broma, o que eran esos buses que están en mantenimiento y que pasan vacíos. Luego vimos que paró, y nos dijeron que nos podían llevar a Cartagena, y no lo creíamos, no estábamos enterados. Con $3.000 y sin hacer transbordo, ya podemos ir a trabajar. Por lo general llegábamos a coger hasta dos buses, o colectivo, si era que pasaba alguno, esto es una belleza”, contó Edilmar Llerena a El Universal.

La ruta C017 Bodeguita – Zona Norte operará con cuatro buses tipo padrón, con capacidad para 90 usuarios, y tendrá un intervalo de 20 minutos. Adriana Espinosa lo tomó hoy, el alimentador la dejó en la puerta del conjunto donde trabaja, no tuvo que caminar desde la carretera con el sol caliente.

“Ese sol me tenía loca”, dijo entre carcajadas “yo trabajo en Barceloneta, en una casa de familia. Para llegar acá a las 8, me tocaba levantarme a las 4 de la mañana, dejar las cosas de mi casa listas y ver si contaba con la suerte de conseguir una buseta. Siempre pasan llenas, ni siquiera paran, porque la gente se está saliendo por la puerta, son tan poquitas que no dan abasto, de regreso era peor, llegaba a mi casa estropeada. Ya por lo menos estamos viendo una luz al final del túnel. Lo más probable es que ese Transcaribe se llene, pero no importa, ya sé que tengo en qué venirme, me deja en toda la puerta”, expresó la cartagenera.

A continuación, el video con el recorrido completo.