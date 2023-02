Video: pasajeros se cansaron de esperar y bloquearon estación de Transcaribe

Una multitud de usuarios molestos y acumulados en la estación Santa Lucía (Bomba del Gallo), decidieron esta mañana bloquear la entrada de un articulado con el fin de que este no saliera de la estación, la razón es porque aseguraban que habían estado esperando más de una hora un 100E y no lo habían enviado. Lea también: Gran plantón en Cartagena contra reformas de Petro: fecha y hora

¿Los más afectados son los estudiantes?

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Algunos usuarios realizaron publicaciones y otros reaccionaron. “No entiendo porqué en Cartagena no se prevén las cosas. Hoy entraban la mayoría de estudiantes de las universidades, porqué no despacharon más buses y no enviaron más rutas y con menor tiempo de espera”, “¿No les ha pasado que están en una estación y pasan buses vacíos los cuales no se detienen, y se supone que deben parar ahí?”, fueron algunos de los comentarios. Sin embargo, otros usuario hablaron en defensa del SITM. “Los trancones en Cartagena impiden que estos buses circulen como deben ser”, comentó una usuaria en el video.