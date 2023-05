Video: pánico en Santa Ana por la aparición de un caimán de 1,7 metros

Habitante de Santa Ana

¿Qué dice el EPA?

Epa Cartagena y la Policía Ambiental explicaron que este tipo de animales no atacan sino se les agrede. “La jurisdicción de esa zona la tiene la Corporación Autónoma del Canal del Dique (Cardique), también hay que entender que por ser una isla prácticamente, ellos se encuentran en su hábitat, además que allí también confluye la bahía de Cartagena. Este tipo de animales son recurrentes en esa zona, ellos no atacan si la gente no atenta contra ellos. La zona de Santa Ana es un área de manglar y humedales, por lo que es común verlos. Se reitera que es importante decirle a la comunidad que no intente cazarlos, ni alimentarlos”, indicaron. Lea también: EPA pondrá trampas para capturar reptiles que atemorizaron en El Pozón