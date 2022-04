“Un audio viene circulando en las últimas horas con un acento que no es de la región, de la Costa norte de Colombia. Mediante amedrentamiento y amenazas está generando extorsiones, indicando que hay una limpieza social, que está asumiendo la seguridad, y eso de ninguna manera es cierto”, aseguró el comandante.

Estos resultados permitirán robustecer los procesos de investigación frente a la denominada extorsión carcelaria y mitigar este fenómeno delincuencial.

El Gaula de la Policía Metropolitana de Cartagena insistió en fomentar la denuncia de los casos de extorsión carcelaria bajo el lema “¡Yo no pago, yo denuncio!”, invitando a llamar a la línea 165.

El comandante Zapata destacó que esa línea “se encuentra activa las 24 horas del día para recibir información, brindar orientación y todo aquello que implique que no haya ningún tipo de pago, no se ceda a ningún tipo de pretensión. No nos dejemos amedrentar”.