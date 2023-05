Video: Nuevo duelo de dos “Michael Jackson” en el Centro de Cartagena

El 14 de mayo de 2022 a eso de las 8:00 de la noche dos imitadores Michael Jackson protagonizaron una riña en la emblemática plaza San Pedro Claver en el Centro Histórico ante la mirada atónita de turistas y demás transeúntes. Lea: Pelea entre dos “Michael Jackson”: ¿qué hubo detrás y en qué quedó?

Uno de los imitadores, identificado como Isber Guanire, quien usaba una chaqueta roja en el momento de los hechos, dio su versión a El Universal.

“Llegué a la plaza de San Pedro. Noté que la iglesia estaba abierta, en plena misa, y me coloqué exactamente frente al restaurante Crepes & Waffles a esperar que cerrara. En ese momento pasó en una moto el otro Michael y le dije de lejos que yo estaba primero y que estaba esperando que la iglesia cerrara. Entonces, alegando que yo no estaba posicionado y sentado en la plaza, decía que yo no había llegado primero sino él”.