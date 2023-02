$!Video: “No se hagan los maricas”: Dau arremete contra la prensa

En medio de la conmemoración de los 20 años de la masacre de cuatro mujeres en la emblemática Torre del Reloj, el alcalde de Cartagena, William Dau, arremetió contra los medios de comunicación.

El mandatario se molestó luego de que periodistas le preguntaran quién era el autor de ese feminicidio múltiple. Lea aquí: Conmemoran 20 de años de la masacre de 4 mujeres en la Torre del Reloj

“¿Yo soy la voz oficial de qué? No se hagan los maricas, ustedes saben muy bien quién es y si ustedes no lo dicen no me interesa. Ustedes lo que están buscando es hacer bulla, ustedes sabemos muy bien. Yo estoy hablando como ciudadano que se enteró, como persona que se ha leído el expediente, vayan ustedes y hagan lo mismo, pero todo el mundo se caga del susto, los medios comunicación”, manifestó Dau.