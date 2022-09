[Video] “No a las reformas nefastas del Gobierno”: protesta contra Petro

Con sombrillas y globos de la tricolor, decenas de manifestantes se concentraron este lunes en el Camellón de Los Mártires de Cartagena para protestar contra las diferentes reformas que está impulsando el gobierno de Gustavo Petro, que cumple 90 días de mandato. (Lea: Así serán las protestas en Cartagena este lunes contra las reformas de Petro)

“Quieren gravar los plásticos y la gasolina. Al hacer eso, terminan gravando el frijol, la libra de arroz, la libra de azúcar y la sal en las tiendas. Con esto, Petro con su reforma pone en riesgo a alrededor de 250 mil tenderos en Colombia, los cuales tendrían que cerrar por cuenta de los impuestos, que no solo tienen los alimentos, sino que también van a tener las mismas tiendas, que pueden llegar a tener un impuesto del 3 al 11%, vendan o no vendan, ganen o no utilidades”, expresó Pierre Onzaga, vocero nacional de las marchas. (También le puede interesar: “Reforma de Petro acabaría con las tiendas de barrio”; anuncian marcha nacional)