Video: mujeres protagonizaron pelea a puños en playa de Cartagena

Dos habitantes del barrio Castillogrande salieron a trotar, como lo hacen de costumbre en las madrugadas. No obstante, esta mañana presenciaron una escena que las hizo frenar en seco, y una de ellas sacó su celular para documentar algunos segundos de una pelea entre dos jóvenes a la orilla de la playa.

Elsy Barrios* cuenta que las mujeres estaban acompañadas de un hombre, luego comenzaron a discutir y finalmente se fueron a los golpes a plenas seis de la mañana de este jueves 13 de julio, entre la carrera 12 con calle 5. Lea también: Destreza para robar: Cámara capta a mujer haciendo ‘cosquilleo’ en una tienda

“Yo salí esta madrugada a caminar con una vecina, y de casualidad veo a las muchachas que comienzan a gritarse, ellas estaban con otro muchacho que las veía peleando y no decía nada. Las dos se estaban peleando a trompadas y el hombre no las separaba. Me tocó gritarle y ahí fue cuando uno de los lancheros del lugar se acercó para ayudar a separarlas”, relató Barrios.

A continuación, el video: