Video: “Me voy”, conductor de Transcaribe deja tirado bus y pasajeros

Indignación y desconcierto dejó un video que circula en redes sociales en que se ve a un conductor de Transcaribe bajarse del bus que manejaba y dejar a los pasajeros solos, en inmediaciones al Centro Comercial San Fernando.

“No me interesa, ya no me interesa... Me voy de esta mierda”, es lo que se le escucha decir al hombre, que sin pensarlo baja del vehículo y se va caminando. Tanto la persona que grabó el video, como los que estaban en el bus y los que intentaban subir quedaron desconcertados con la situación. “Increíble, el conductor de Transcaribe renunció”, dijo entre risas uno de los que presenció el hecho.