Video: le roban la cartera en un almacén y compran televisor de $2 millones

Se acerca diciembre y desde ya miles de personas piensan en realizar las compras para Navidad, remodelar la casa y hacer préstamos para poder recibir el nuevo año con la mejor actitud; sin embargo, mientras muchos piensan en embellecer sus entornos, otros están tramando cómo robar. Incluso, dentro de centros comercial. Esto bien lo puede decir Camila Blanco*, quien contó que el pasado fin de semana fue víctima de la delincuencia en reconocido centro comercial. (Lea: Robo en Centro Comercial de Cartagena)

“El sábado, a las 12:20 p. m., fui a Calzacosta de Caribe Plaza. Me medí unos zapatos y en el momento en que voy a cancelar miré hacia mi puesto y ya no estaba la cartera. Me llama la atención que una de las que atendía dijo que sabía quiénes eran -las responsables- y salió detrás de ellas, pero dentro había otra. Yo salí como loca, no sabía a quien acudir, también dejé el celular por descuido. Hablé con el guarda y él estaba muy atento. Decidí venirme para mi casa y mientras iba en el carro estaba cancelando las tarjetas, pero mi esposo me alcanzó a llamar al otro celular que yo tenía y me dijo que acababan de realizar otra operación en el Jumbo de Mall Plaza”, dijo. (También le puede interesar: La inseguridad se pasea en Cartagena: top 5 de robos en sectores turísticos)