Video: La travesía de padres y estudiantes para cruzar carretera en Ciudad Jardín

“La problemática que estamos viviendo los residentes de Ciudad Jardin, en el sector de La Carolina, es que no contamos con una señalización, es decir, una cebra y una señal de tránsito que diga zona escolar, en este sector se encuentra un colegio y todos los días en la mañana al llevarlos y en el mediodía al buscarlos es una odisea cruzar la calle, ya que no nos dan el paso y muchas motos vienen a alta velocidad, debido a que la zona no se encuentra demarcada”, explicó Dayana Cabarcas, una de las madres de familia.