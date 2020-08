[Video] La cuarentena del señor que alimenta a las palomas del Centro

Aunque ha sido difícil sostenerse, a Arides no le ha faltado el pan ningún día: a él le dan el subsidio de la tercera edad, le fían en la tienda del barrio y la misma Martha se las arregla vendiendo arepas de huevo en Los Campanos; lo que vende le alcanza para comprar la comida, pero no para darle los tres mil o cuatro mil pesos que él siempre está acostumbrado a tener en los bolsillos. Por eso le ha dado tan duro el encierro: porque lo ha dejado sin la posibilidad de ejercer un oficio que comenzó en 1989 casi que por casualidad. “Recuerdo que era de tardecita, yo estaba en la Plaza de San Pedro y llegó un niño con su abuelo, se sentó frente a la iglesia, llorando. El señor me dijo: ‘¿Quién es el que vende maíz de las palomas?’, yo le respondí que yo hacía los mandados y él me dijo que le fuera a comprar maíz porque si no lo hacía el niño no iba a dejar de llorar, así que fui y me dije: ‘Mañana comen las palomas y como yo’”, recuerda y ríe.

Arides ha visto la vida pasar en esa plaza y por eso es que la extraña tanto, pero ese no es el único lugar que le hace falta... “Él llegó a Cartagena en el 52 y vivió en Getsemaní, en San Diego y ya después en Olaya, en el sector El Progreso. Yo me lo traje para acá, para Los Campanos, porque allá en Olaya ya se hubiera muerto. Allá vive en una casa sola, abandonada, destruida, sin piso, yo no puedo ayudarle a arreglarla porque no gano lo que quisiera. Yo vivía en Venezuela, pero me tuve que regresar por la situación de ese país... No le puedo ayudar, pero me lo traje para mi casa para cuidarlo (...) Él está tan amañado en esa casa de Olaya que se quiere ir, está es esperando que abran otra vez El Progreso para irse, porque lo habían cerrado porque allá hubo contagios y muertes”, dice Martha. Arlides no es hipertenso, tampoco diabético... No padece ninguna enfermedad crónica y aunque su hija le repita en que sus 80 años son la razón suficiente para dejar de ir a alimentar las palomas del Centro, él se rehúsa a aceptarlo e insiste en ir a la plaza a ver si ya el mundo volvió a ser como antes.

“Nosotros no queríamos que él siguiera echándole maíz a esas palomas, por eso mi mamá decidió irse con nosotros para Venezuela. Por esas palomas perdió una parte de su familia y el ojo izquierdo, ¿pero quién se lo paga? Eso es un amor por las palomas, no quiere dejar de ir porque dice que se mueren de hambre. Él quiere que le ayuden a componer la casa, me dice que le mande una carta al presidente para que le ayude, porque la casa está destruida. Yo le digo que ojalá, pero no creo”, concluye Martha.