Video: Joven denuncia discriminación en restaurante “por ser cartagenero”

Félix Ladron.

Con evidente indignación, el joven comenzó a documentar lo ocurrido y grabó otro par de llamadas que hizo al restaurante y en las que también obtuvo las mismas respuestas.

“Hice cuatro llamadas al restaurante y nunca me las contestaron. Me tocó llamar desde el número de la empresa, me contestan y tras varios minutos me dicen que no tenían mesa disponible para mi. Luego llamó mi cuñado y le ofrecieron las mesas. A mí lo que tiene consternado es que la señora que atendió el teléfono no hizo ni el intento para que yo pudiera llegar al restaurante, ella en ningún momento me pregunta si voy solo o acompañado. Desde el primer momento me dice que no había espacio para mi”, indicó Félix Ladron.