Video: Influencers habrían aprovechado deformidad de un niño para ganar dinero

Esta historia inició en Venezuela y parece estar muy lejos de su final en Cartagena. Todo comenzó hace tres años, cuando Karen Arias dio a luz a su tan esperado hijo Enmanuel. A ella ya le habían avisado que el bebé tendría un pequeña deformación en el cráneo, sin embargo, nunca se esperó que tal deformidad le comprometiera toda la cara a su pequeño, al cual no tardaron en diagnosticarle malformación congénita más síndrome de Roberts.

Toda madre querría que su hijo físicamente se asemeje a un trofeo que puedan presumir con orgullo. No obstante, hay anomalías estructurales, como los trastornos metabólicos, que se detectan durante el embarazo, en el parto o en un momento posterior de la vida y que son irreversibles.

El bebé no pudo ser operado en Venezuela debido a la crisis del país. Así que Karen no tuvo de otra más que llamar a familiares en Colombia. En cuestión de meses se mudó a la ciudad de Barranquilla con la ayuda de una tía, quien recaudó dinero para su transporte y al llegar no solo le dio posada sino que también le ayudó con las citas médicas (las cuales demoraban demasiado).

Con el éxito de la publicación, los videos de “Emmanuel, el niño con una deformidad” se hicieron más frecuentes, y de ahí comenzó el interés de muchas personas en la Costa Caribe en ayudar. Sin embargo, había un pequeño detalle... Karen no tenía manejo de las cuentas a las que estaban depositando el dinero.

“Ellos me controlaban todo. Las donaciones pasaban primero por manos de ellos y luego me entregaban a mí lo que ellos destinaran administrar. Yo no tenía conocimiento de cuánto dinero estaba llegándoles. La influenciadora llegaba a mi casa, nos daba regalos y todo lo que daba lo publicaba en las redes sociales, hasta las salidas que hacíamos con el niño. Cada video generaba miles y miles de reacciones”, confesó Karen a El Universal.

Karen decide venirse a Cartagena

“Una amiga llamada Liney me dijo que me viniera mejor para Cartagena, que aquí se movían mejor los contactos, y eso fue lo que hice”. Así que Karen emprendió un viaje hasta la Casa del Niño, con la ayuda de la empresaria cartagenera Claudia Barrios, quien la conoció por redes sociales y no se lo pensó dos veces para abrirle las puertas de su casa.

(Lea también: Un fármaco estético sería la esperanza de pacientes con disfunción eréctil)

A continuación, un documental con los relatos de Karen Arias y Claudia Barrios. Las dos piden ayuda para mejorar cuanto antes la salud de Emmanuel.