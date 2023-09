Video: Influencer denuncia a hombre que se masturbó frente a ella en Marbella

“Hoy elevó mi voz para que la @policiadecolombia vele por los derechos de las mujeres, es una burla lo que tuve que vivir en el día de hoy”, fue el texto en la descripción del video publicado por Laura Camargo, una influencer que realiza podcast y contenido sobre estilo de vida.

Asegura, que en su visita a las playas de Marbella fue blanco de un “depravado sexual”, la información la dio a conocer a través de sus historias en Instagram. Lea también: Protesta en la UdeC: estudiantes denuncian a presuntos profesores acosadores

Mientras practicaba yoga en horas de la mañana, un hombre se acercó a ella, sin embargo, la mujer no se inmutó y continuó con sus estiramientos y meditaciones.

“Yo estaba meditando tranquila en la playa, eran casi las 7 am, cuando de la nada se me acerca un señor, habitante de calle. No le paro bolas y sigo con mis audífonos. Si no es por una señora y mi mamá que me sacuden, no me doy cuenta de que el señor se estaba masturbando a muy pocos metros”, dice Camargo.