Video: “Estábamos viendo televisión en la sala y de repente se quemó la casa”

También agregó: “Los vecinos nos ayudaron bastante, los bomberos llegaron a las 3 horas, nos explicaron que estaban perdidos no encontraban la dirección y que estaban recibiendo muchas llamadas al tiempo. Afortunadamente y gracias a Dios no hubo pérdidas, nos salvó que estábamos en familia viendo televisión y nadie estaba durmiendo en ese cuarto”.

“Yo estaba viendo televisión en la sala con mi hermana, mis dos hijos y mis sobrinas. No sabemos qué produjo el incendio, lo que pasó provino de uno de los cuartos, pero estaba cerrado y en el momento no escuchamos nada. Nos dimos cuenta fue por el olor a quemado que pegaba. De repente caminamos hasta allá y vemos una cantidad de humo negro saliendo por la puerta, así que gritamos y salimos todos corriendo de la casa a pedirle ayuda a los vecinos”, contó Yurleidis Martínez Puello a El Universal.

La tranquilidad que reinaba en aquella casa no ha vuelto a ser, pues ahora, están durmiendo en la casa de los vecinos. Nunca se imaginaron que esa noche, en un abrir y cerrar de ojos lo perderían todo.

Yurleidis asegura que la situación económica de ambas no es la mejor, y que la casa no es propia, es una vivienda que su mamá dio para que sus nietos estuvieran seguros, ya que no tenían donde vivir.