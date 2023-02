Video: Entre el hambre y la enfermedad, la historia de madre e hija en El Pozón

La señora Yudis Babilonia ya no sabe de dónde más buscar plata. Desde la muerte de su esposo quedó sola con su hija María, la cual tiene una discapacidad que no le permite comer o hacer sus necesidades fisiológicas por sí sola.

Sentados con ella en su casa, en un par de mecedoras, Yudis nos contó su historia. “Mi hija María era una niña sin problemas, mi esposo y yo estábamos contentos con su llegada. Ella sonría, todo parecía normal, pero nosotros empezamos a preocuparnos a los ocho meses porque la niña aún no daba pasitos y tampoco decía palabras. De un momento a otro se complicó su salud, tuvo un ataque de asma fuerte y desde ahí quedo así, en una cama, sin hacer nada”, relató Yudis entre lágrimas.

Pero allí no terminaría todo y la vida ha seguido poniendo a prueba a esta mujer. Primero le tocó sufrir la muerte de su esposo y luego los médicos confirmaron que padece lupus (debido a esto le amputaron dos dedos de una de sus manos). Ha sido duro y muchas veces rompe en llanto cuando su realidad la agobia. Sobre todo cuando no tiene los recursos para las cosas que necesita su hija o para lo que le exige su enfermedad.

Ella esta está desesperada, especialmente después de la última visita al hospital, pues los médicos que atienden a su pequeña le dijeron que esta podría morir en cualquier momento.

Yudis está preocupada por eso y por las condiciones en las que se encuentra con su hija, pues viven en un cuarto pequeño, en el que solo tienen una cama y un ventilador que sirve a medias. “Es vergonzoso estar pidiendo, pero yo estoy atada de manos, me siento impotente. Le agradecería mucho a cualquier persona de buen corazón o fundación que me pueda ayudar con un empleo o un emprendimiento para valerme por mí misma, o que me apoyen con las cosas que nos faltan, como un abanico”, concluyó.

Quienes deseen contactar a Yudis pueden hacerlo a través del número 302 3044641.