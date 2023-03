Video: Enormes filas es el panorama de este viernes en Transcaribe

Filas tan largas que para algunos parecen “interminables”. Ese es el dolor de cabeza de este viernes para los usuarios del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) Transcaribe, que ayer arrancó con el recaudo manual y la entrega de tiquetes en las estaciones. Lea: ¡Ya no es gratis! Filas tras comienzo de recaudo manual en Transcaribe

“El sol está caliente, ya estoy cogida de tiempo para la vuelta que voy a hacer y ahora tengo que hacer esta fila larga para que me vendan un pasaje”, dijo desde Patio Portal.

Señaló que salió de su vivienda, en el barrio San José de los Campanos, a las 7:00 a. m. y a las 8:15 a. m. continuaba en fila para comprar un tiquete. “Ya informé en mi trabajo que llegaré tarde porque estos días he gastado mucha plata para llegar a tiempo”, indicó a El Universal.

Xiomara Cortecero también opinó. “Hasta el momento no tengo ningún problema con la alternativa que ellos tienen de vender los tiquetes manuales. Lo único malo es que uno no puede comprar los tiquetes necesarios para no todos los días hacer esta fila. Sufrimos esta congestión para comprar solo dos tiquetes por día”.